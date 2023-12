Vargem Alta faz investimentos para tornar agricultura mais moderna

A Prefeitura de Vargem Alta deu um passo significativo em direção à modernização e fortalecimento da agricultura local com a recente aquisição de novos equipamentos agrícolas. O investimento foi possível graças ao Convênio 926045/2022, intermediado por meio de uma emenda da ex-deputada Lauriete.

O valor total licitado para a aquisição dos equipamentos foi de R$ 198.083,00. Desse montante, o Ministério da Agricultura repassou R$ 169.892,17, enquanto o município de Vargem Alta contribuiu com uma contrapartida de R$ 28.190,83.

LEIA TAMBÉM: VÍDEO | Alegre: temporal causa alagamentos em ruas da cidade

Entre os itens adquiridos estão: Semeadeira adubadeira, Lâmina traseira hidráulica, Concha hidráulica, Plaina agrícola dianteira hidráulica, Batedeira de cereais para tratores, Rotativa 42 enxadas, Carreta forrageira, Ensiladeira e Grade hidráulica.

Esses novos equipamentos representam um avanço significativo para os agricultores de Vargem Alta, proporcionando maior eficiência nas atividades agrícolas, redução de esforços manuais e, consequentemente, um aumento da produtividade. O investimento é parte do compromisso da administração municipal em fortalecer a agricultura local e promover o desenvolvimento sustentável da região.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.