Sextou com feriado? Em algumas cidades do ES sim; veja quais

Em algumas cidades brasileiras, o dia 8 de dezembro é um feriado. Nesta data, a Igreja Católica celebra o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Apesar do apelo da data e da popularidade de Maria, não há nenhuma lei federal que estabeleça o dia como feriado nacional. Porém, algumas cidades e estados aprovaram leis transformando o 8 de dezembro em feriado.

No Espírito Santo, a data é sinônimo de folga em alguns municípios: Vargem Alta, Serra, Viana, Guarapari, Linhares, Conceição da Barra e Conceição do Castelo.

Na Serra, além do dia de Nossa Senhora da Conceição, também é celebrado o aniversário de 467 do município. Para comemorar a data, haverá desfile cívico-escolar e programação cultural e religiosa na cidade.

Porque 8 de dezembro é feriado: dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição

A festa litúrgica no dia 8 de dezembro teve início em 1854, quando o Papa Pio IX proclamou o dogma a Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria.

No caso da santa, o significado é que Maria é imaculada, isto é, foi concebida sem mancha por um especial privilégio divino, segundo as palavras da Bula Ineffabilis Deus (“Deus Inefável” em Latim), do Papa Pio IX.

Foto: Divulgação