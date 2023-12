Sêxtuplos de Colatina: Théo está em estado gravíssimo e pais acreditam em milagre

Os pais dos sêxtuplos capixabas, Madgiel Costa e Quezia Romualdo, informaram que o estado de saúde do bebê Théo é gravíssimo. Eles fizeram uma publicação nas redes sociais na noite do último sábado (02) e pediram orações pelo filho.

Os sêxtuplos Theo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram no dia 1º de outubro, em Colatina, com 27 semanas de gestação. O pequeno Matteo não resistiu e faleceu com cinco dias de vida. Os quíntuplos, que completaram dois meses na útlima sexta-feira (01), seguem internados.

No vídeo, os pais relatam os problemas nos rins de Theo estão afetando todo o seu corpo. O bebê passa por diálise desde o dia 23 de outubro, ao lado do irmão Henry, por problemas nos rins. De acordo com os pais, o procedimento não tem surtido o efeito esperado no pequeno, que encontra dificuldades, inclusive, para urinar.

“O Theo anda muito inchado. A diálise que ele está fazendo não está sendo suficiente para drenar todo o líquido do corpo dele, ele está fazendo pouco xixi, então a urina também não está sendo suficiente”, relatou o pai.

Ainda segundo Magdiel, o pequeno Theo passou a ter episódios de bradicardia, e que o coração do pequeno não dá conta de lidar com a quantidade de líquido espalhada pelo corpo. “O coração dele está muito cansado, não está dando conta por causa da quantidade de líquido no corpo”, disse.

Na publicação, os pais pedem orações aos seguidores e dizem acreditar na recuperação do filho, e se referem à cura do menino como um “milagre”.

Veja a publicação dos pais do sêxtuplos:

Sobre os sêxtuplos

Os sêxtuplos Theo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram no dia 1º de outubro, em Colatina, em um parto que durou dez minutos. A mãe Quezia Romualdo, de 29 anos, estava com falta de ar e contrações e passou por cirurgia cesariana. Ela tinha acabado de completar 27 semanas de gravidez.

O nascimento dos bebês envolveu uma equipe de 32 profissionais entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras. A princípio, a expectativa da equipe médica era de que a gravidez alcançasse as 30 semanas. Porém, Quezia completou 27 semanas no dia 30 de setembro, um dia antes do parto.

No dia 6 de outubro a morte do pequeno Matteo foi confirmada pela família em redes sociais e também pelo hospital. O bebê teve o seu quadro clínico agravado em função da prematuridade extrema.

De fato, foi a mãe que publicou uma mensagem nas redes sociais falando sobre a morte do filho:

“É com muita tristeza que informamos que Deus recolheu o pequeno Matteo. Deus é soberano, e sua vontade é perfeita. Só podemos agradecer por cada momento precioso que compartilhamos com ele, ainda que tenha sido breve. E queremos agradecer a cada um de vocês que tiraram um tempinho para colocar a vida dele e de toda a nossa família em oração”.