Shaktar campeão! Termina o Campeonato Municipal de Futsal, em Alegre

O Campeonato Municipal de Futsal, realizado em Alegre, chegou ao fim na última terça-feira (12). O jogo foi um espetáculo de habilidade e emoção, uma partida eletrizante.

As equipes do Cruzeiro do Sul e do Shakhtar Doslek fizeram um belo jogo e deram tudo de si na final, o jogo terminou empatado em 2 a 2, no fim do tempo regulamentar.

Nos pênaltis, o Shakhtar Doslek se consagrou campeão, com uma vitória por 4 a 3.

A Prefeitura de Alegre parabenizou todas as equipes participantes do Campeonato Municipal de Futsal, que com seu esforço e dedicação, fizeram deste campeonato um verdadeiro espetáculo, para os fãs do esporte.