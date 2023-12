Sistemas do STJ ficarão fora do ar: entenda!

Todos os sistemas informatizados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) integrados ao Sistema Justiça ficarão fora do ar entre os dias 27 e 31 de dezembro, período em que as atividades judiciais estarão suspensas na corte devido à realização de serviços de manutenção em seu ambiente tecnológico.

De acordo com a Resolução STJ/GP 39/2023, que determinou a suspensão, o tribunal funcionará nesse período em regime de plantão – o qual se estenderá até 1º de janeiro, por causa do feriado.

No período, somente serão despachadas as medidas urgentes de que trata o artigo 4º da Instrução Normativa STJ 6/2012, as quais deverão ser requeridas pelo e-mail [email protected] e serão decididas pela Presidência do STJ.

A paralisação das atividades judiciais se deve à migração da estrutura e do conteúdo do atual banco de dados do STJ, o IBM Db2, para o banco de dados Oracle. Como a mudança é estrutural, todos os sistemas que acessam o banco de dados do Sistema Justiça ficarão totalmente inacessíveis, tanto para usuários internos quanto para o público em geral.

Durante a migração, estarão fora do ar:

Sistema de Peticionamento;

Todos os módulos do SIAJ (Sistema Integrado de Atividade Judiciária – Sistema Justiça);

Sistema de Cobrança da Guia de Recolhimento da União (GRU);

Central do Processo Eletrônico (CPE);

Diário da Justiça Eletrônico (DJE);

Página de Jurisprudência; e

Consulta Processual.

Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), no telefone (61) 3319-9393 ou pelo e-mail [email protected].

