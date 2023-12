Sol ou chuva? Veja como fica o tempo no último dia do ano em Kennedy

O último dia do ano no município de Presidente Kennedy será chuvoso. De acordo com a previsão do Clima Tempo, a temperatura não passará dos 27º.

Já a temperatura mínima prevista é de 23º. Os ventos ainda podem chegar a 14 km/h. A expectativa do Clima Tempo é de que chova cerca de 50 mm.

A umidade do ar deve ficar entorno de 72% podendo chegar a 91%.