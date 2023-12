Surto de Dengue: Muniz Freire promove ações para combater doença

A Prefeitura de Muniz Freire, por meio de sua Secretaria de Saúde, está intensificando as ações contra a Dengue no município. O objetivo é evitar um novo surto da doença, como o registrado entre o final do ano passado e o início deste ano.

Segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, de 1º de janeiro até agora, já foram registradas 1.174 notificações de dengue, com 723 casos confirmados e quatro óbitos. As equipes da Vigilância Epidemiológica e Vigilância Ambiental intensificaram as ações como visitas diárias, mutirões, ações de combate e visitas nas casas das pessoas notificadas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a Dengue, em 2024 poderá ser pior, inclusive com ameaça de uma epidemia causada pelos sorotipos 2 e 3, considerados mais virulentos pois se espalham com mais facilidade. Por isso é tão importante a participação da população na manutenção de suas e quintais sem locais com acumulo de água parada.

De acordo com a secretária de Saúde de Muniz Freire, Rita Fontes, com a mudança de estação e a alternância de dias ensolarados com pancadas de chuva cria o ambiente ideal para o desenvolvimento da larva do mosquito, por isso a importância das ações de prevenção e da participação ativa da sociedade. “Em nossas ações de fiscalização de rua, temos encontrado vários focos com larvas e pulpas do Aedes aegypti, além de muito lixo em quintais, terrenos baldios e até nos córregos, o que é preocupante. Precisamos que as pessoas entendam a gravidade da doença e façam seu papel”, destacou a secretária.

Como se prevenir:

– Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;

– Tirar água dos pratos de plantas;

– Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;

– Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;

– Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;

– Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.