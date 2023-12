Suspeito de matar casal em São José do Calçado é preso no RJ

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de São José do Calçado, iniciou diligências no intuito de elucidar o homicídio praticado, na noite da última quarta-feira (13), contra uma mulher, de 28 anos e um jovem, de 18 anos, em São José do Calçado.

De acordo com informações da PCES, na manhã desta quinta-feira (14), foi feito contato com a 128ª Delegacia de Rio das Ostras e todas as informações sobre o duplo homicídio e a tentativa de homicídio foram repassadas aos investigadores da delegacia.

Contudo, a vítima da tentativa de homicídio reconheceu o autor do crime por meio de fotos. Foi descoberto que o homem, de 28 anos, suspeito de cometer o crime, teria fugido para o município de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, cidade a qual morava antes de se mudar para São José do Calçado.

Portanto, ao ser localizado, o suspeito confessou o crime e revelou que o praticou por conta de disputa de ponto de tráfico de drogas, no bairro Vala, em São José do Calçado. Afirmou ainda que dispensou a arma de fogo utilizada no crime em uma área de mata ao fugir para o Rio de Janeiro.

Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional do estado do Rio de Janeiro, onde permanecerá à disposição da Justiça.