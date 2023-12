Suspeito de matar homem a tiros em Jerônimo Monteiro é preso em Cachoeiro

A Polícia Civil (PC), realizou a Operação “Wanted”, na tarde da última terça-feira (19), com mandado de prisão de busca e apreensão contra um homem, de 20 anos, suspeito de cometer um homicídio, no município de Jerônimo Monteiro. A prisão ocorreu no bairro Rui Pinto Bandeira, em Cachoeiro.

De acordo com a PC, na residência do suspeito, foram encontradas drogas, além de vários aparelhos celulares e uma TV pertencente à Secretaria de Saúde do município de Jerônimo Monteiro.

Entretanto, durante as diligências realizadas no bairro Rui Pinto Bandeira, em Cachoeiro de Itapemirim, onde o suspeito foi localizado, foram apreendidos um tablete grande e outro pequeno de maconha, uma porção de cocaína, diversos aparelhos celulares e uma TV de 43 polegadas pertencente à Secretaria de Saúde de Jerônimo Monteiro.

Além disso, o suspeito é apontado como autor do homicídio ocorrido na madrugada do dia 02 de setembro, no bairro Santo Antônio, em Jerônimo Monteiro. Na ocasião, dois homens em uma motocicleta mataram a vítima identificada como Renan de Moraes Fosse, por disparos de arma de fogo. O condutor da motocicleta foi preso pela Polícia Civil (PC) no dia 14 de setembro deste ano, na localidade rural de Monte Alegre, no distrito de Cachoeiro.

O suspeito também está sendo investigado pela participação em outro homicídio ocorrido em 27 de outubro deste ano, que vitimou João Lucas Silva e Silva, no bairro Pedregal, em Jerônimo Monteiro.

Diante disso, o capturado foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado por tráfico de drogas e receptação. Posteriormente, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/PCES