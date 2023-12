Tempo muda no Espírito Santo; veja a previsão para este sábado (9)

De acordo com a previsão do tempo do Instituito Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sábado (9) tem mudança nas condições do tempo em alguns trechos do Espírito Santo.

A saber, o sol aparece entre nuvens e, a partir da tarde, a chuva ocorre em forma de pancadas nas regiões Sul e Serrana. Entretanto, chove de forma esparsa à noite nas regiões da Grande Vitória e no sul do Noroeste.

As demais áreas do Estado têm variação de nuvens ao longo do dia, mas não há previsão de chuva. As temperatura diminuem em todas as regiões.

Na Grande Vitória, sol entre nuvens e chuva rápida à noite.

Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 32 °C.

Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde no trecho oeste da região. O sol predomina e não chove nas demais áreas.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C.

Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens e pancadas de chuva, a partir da tarde, no trecho sudoeste da região. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.

Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 36 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens e chuva fraca à noite no trecho sul da região. Não há previsão de chuva nas demais áreas.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 36 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.