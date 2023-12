Usina fotovoltaica garante sustentabilidade econômica em Kennedy

Presidente Kennedy deu o primeiro passo para se tornar referência em energia limpa no Espírito Santo. O município do Sul do Estado assinou, nesta sexta-feira (8), um contrato com a empresa Apolo Energia Solar, para a instalação de uma usina fotovoltaica, para a geração de energia renovável na cidade.

A iniciativa foi viabilizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Presidente Kennedy e o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), que através do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Sul do Estado do Espírito Santo (Fundesul), vai investir cerca de R$ 9 milhões para a execução do projeto.

LEIA TAMBÉM: Subseção da OAB de Guaçuí ganha nova sede

“Presidente Kennedy é campeão na produção de petróleo, é campeão na produção de leite e vai ser campeão na produção de energia renovável. E é isso que nós estamos solenizando aqui, através do empreendedor Victor Abikair (diretor da Apolo Energia Solar), botando de pé essa operação para a construção dessa usina fotovoltaica para a geração de energia”, explicou o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço (MDB).

Tendo em vista a agenda climática, o Governo do Espírito Santo ainda pretende aproveitar o potencial de Presidente Kennedy para ampliar e acelerar a produção de energia limpa no Estado.

“E nós temos mais dois projetos, na linha de análise, bem adiantados, para que nós possamos rodar de 2023 para 2024, e ampliar, o que hoje é uma, mais duas ou três, mais quatro usinas, porque nós temos aqui em Presidente Kennedy uma vocação extraordinária”, afirmou o vice-governador.

O evento de assinatura do contrato também contou com a participação do prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão; dos deputados estaduais Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), e Allan Ferreira; do diretor de negócios do Bandes, Marcos Kneip Navarro, empresários e autoridades políticas locais.

Sustentabilidade econômica

Ricardo Ferraço ainda destacou a importância do investimento como alternativa para dar sustentabilidade econômica ao município e torná-lo mais independente.

“Em algum momento das novas vidas, é natural que Presidente Kennedy não tenha mais royalties de petróleo e nós precisamos nos preparar para isso. E aí nós precisamos transformar esses recursos que vem dos royalties em recursos que possam dinamizar a economia do município”, projetou.

Emprego e renda

No evento de assinatura do contrato, o vice-governador também ressaltou que além desses R$ 9 milhões, já estão garantidos pelo Bandes investimentos mais robustos para potencializar a economia da cidade.

“Na carteira de prospecção, que o Bandes está fazendo para a atração de investimentos, nós temos, pelo menos, R$ 100 milhões de novos investimentos para gerar emprego e oportunidades aqui no município de Kennedy”, afirmou Ricardo Ferraço.