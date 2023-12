Terceiro Festival LUSB de Basquete Sub-12 reuniu 60 crianças

No último sábado (2), aconteceu um evento na quadra da Escola Zilma Coelho Pinto, o Terceiro Festival LUSB de Basquete Sub-12, o evento contou com a presença de 60 crianças entre meninos e meninas na faixa etária de 7 a 12 anos.

“Foi o último festival do ano, gostei muito da interação e da evolução dos meninos e meninas em comparação ao início do ano, 2024 tem mais” Comenta o técnico da LUSB Nilson Batistin.

A Associação recebe verbas via doações e patrocínios diretos, e também através de incentivo fiscal pelo FIA – Fundo da Infância e do Adolescente, gerenciado pelo CONSEMCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim.

Essa ação conta com o apoio do Município de Cachoeiro de Itapemirim, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Veja as fotos do festival: