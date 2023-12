Treinão solidário vai arrecadar brinquedos para crianças de instituições de Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro (Semesp) vai promover, neste domingo (10), um treinão de corrida solidário. O evento, intitulado “Venha correr com a gente fazer o bem para alguém”, tem a iniciativa de tornar o Natal de crianças atendidas pelos serviços de acolhimentos coordenados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes).

A atividade física, voltada para os praticantes de corrida de rua, terá seu ponto de partida na Praça de Fátima, às 7h, com o percurso de cerca de cinco quilômetros. O treinão solidário é aberto aos praticantes de corrida de rua e para participar, é necessário realizar a inscrição, que é gratuita, pelo aplicativo Nosso Esporte Cachoeiro.

Os atletas que forem participar são incentivados a levar um brinquedo. Os presentes serão doados para as instituições de acolhimento provisório e emergencial de crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados.

A ação, inclusive, está aberta para participação mesmo das pessoas que não vão ao treinão. Quem quiser doar um item, pode entregar o donativo na sede da Secretaria Municipal de Administração (Semad), localizada na rua Capitão Deslandes, no prédio do antigo Cachoeiro Plaza Hotel.

O treinão tem apoio da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Segurança e Trânsito (Semseg), através da Guarda Civil Municipal e dos Agentes de Trânsito de Cachoeiro.

