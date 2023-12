Unimed Sul Capixaba conquista excelência em desempenho segundo a ANS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou nesta quinta-feira (28), o aguardado Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2023, com dados referentes ao ano-base 2022. Entre as 896 operadoras avaliadas, a Unimed Sul Capixaba se destaca ao manter-se na posição cobiçada da faixa máxima, conquistando a nota 1,000.

O IDSS é uma métrica que avalia o desempenho das operadoras de planos de saúde, levando em consideração diversos indicadores, A nota média do segmento foi de 0,7898, numa escala em que 1,00 representa a pontuação máxima e zero, a mínima.

Um dado relevante destacado pela ANS é que 68,3% das operadoras avaliadas estão nas duas melhores faixas do IDSS, ou seja, com notas iguais ou acima de 0,6. Esse cenário demonstra a qualidade geral das operadoras atuantes no mercado de planos de saúde.

Para o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber, esse resultado reforça a excelência da cooperativa, que se consolida como referência no setor de saúde suplementar. “A Unimed Sul Capixaba não apenas manteve sua posição privilegiada, mas também contribuiu para elevar a média do setor, alcançando a nota máxima”, ressalta.

90,9% dos clientes de planos de saúde estão vinculados a operadoras que se encontram nas duas melhores faixas do IDSS. A conquista da nota máxima no IDSS 2023 consolida a Unimed Sul Capixaba como uma referência de excelência no cenário da saúde suplementar, um motivo adicional para os clientes confiarem na operadora como parceira essencial para a manutenção de sua saúde e bem-estar.