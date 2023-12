Usina solar do ES apresenta soluções sustentáveis para geração de energia

Com grande evidência no cenário atual, as usinas solares estão revolucionando as formas de

geração de energia. Por meio da captação da luz do sol, essas instalações sustentáveis estão

impulsionando a transição para uma matriz energética mais limpa e renovável. Com baixas

emissões de carbono e custos operacionais reduzidos, as usinas solares estão iluminando um

futuro mais verde e acessível para todos.

Foi dessa forma que, movida pela veia do empreendedorismo sustentável, surgiu a Apolo

Solar, uma empresa capixaba que atua em sistemas de geração de energia por meio da fonte

solar fotovoltaica, oferecendo soluções eficientes e personalizadas em Presidente Kennedy.

A Apolo Solar recebeu suporte financeiro do Fundesul Presidente Kennedy – Novos

Investimentos, fundo gerido pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) em

parceria com a Prefeitura.

Esse programa busca atrair investimentos adicionais e impulsionar a economia local, ao mesmo tempo em que auxilia também na criação de mais oportunidades de emprego na cidade.

No dia 08 de dezembro, a empresa teve contrato de financiamento assinado em Presidente

Kennedy pelos diretores de Negócios do Bandes, Marcos Kneip Navarro, e da empresa Apolo

Solar, Victor Abikhair.

A solenidade contou ainda com a presença do vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Ferraço, além do prefeito do município de Presidente Kennedy, Dorley Fontão, entre outras autoridades.

“É importante consolidar que o Fundesul está fechando sua primeira fase com,

aproximadamente, R$ 50 milhões de investimentos aqui em Presidente Kennedy e, agora, o

município sinaliza para 2024 que irá renovar esses investimentos, operados pelo Bandes, com

mais R$ 100 milhões na carteira para a atração de investimentos que possam gerar trabalho e

prosperidade”, pontuou Ricardo Ferraço.

O prefeito Dorley Fontão destacou a importância do projeto para o fomento à economia da

cidade. “Nosso município precisa de investimentos e quer se desenvolver, cada dia mais. Esta

parceria entre o Bandes e a Prefeitura é estratégica para fazer isto acontecer.

Com o Fundesul Presidente Kennedy, o banco está de portas abertas para atender qualquer um de Presidente Kennedy que queira investir no nosso município com bons projetos”, frisou.

O que torna o serviço da usina fotovoltaica tão atrativo é que o custo por quilowatt/hora é

significativamente menor para os clientes em comparação ao que pagariam a uma empresa de

energia tradicional.

Essa economia tem despertado um grande interesse entre o público, que vê na instalação de placas fotovoltaicas não apenas uma fonte de energia limpa, mas também uma oportunidade de investimento com potencial de retorno financeiro.

Victor Abikhair falou sobre a trajetória da usina e a razão da ampliação do empreendimento

para o município de Presidente Kennedy, que não foi por acaso.

“Nossa visão de que o setor, independente da localidade, era extremamente sustentável, tanto no quesito ambiental e social, mas também como negócio, fez com que, há três anos, déssemos o pontapé inicial na construção de uma usina solar, inicialmente localizada em Linhares. Sempre visando o

crescimento do nosso portfólio, protocolamos diversos pedidos de usinas por todo o Estado,

incluindo Presidente Kennedy”, contou.

Segundo ele, com as análises de viabilidade técnica, Presidente Kennedy foi um dos locais mais

propícios dentro dos estudos realizados pela empresa.

“Essa é a razão pela qual hoje temos dois grandes projetos aprovados na região e que serão implementados até o final de 2024, com o apoio do Fundesul Presidente Kennedy, programa importantíssimo que nos fez priorizar os projetos da região”, declarou Victor Abikhair.

O diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip, acrescentou também sobre a importância da

atração do negócio para a região. “O Fundesul Presidente Kennedy, com o apoio do Bandes,

tem desempenhado um papel estratégico ao liderar esse projeto.

A estruturação de uma usina solar com um grupo tradicional capixaba não apenas beneficiará a região, que é vocacionada para a geração de energia solar, como também contribuirá com a pauta ESG.

Além disso, a iniciativa trará oportunidades econômicas que impulsionam o crescimento local de forma

sustentável, atraindo investimentos e gerando empregos para a comunidade.

Esta é uma demonstração clara de como o desenvolvimento sustentável e econômico podem caminhar de mãos dadas”, reforça Kneip.

Por acreditar no grande potencial de crescimento do mercado, a Apolo Solar deu início a um

projeto para construir, instalar e operar uma unidade de geração de energia fotovoltaica que

se enquadre na modalidade de geração distribuída, isto é, de usina solar.

Com capacidade de 2,6 MW (megawatts) de potência, a miniusina relocalizará suas instalações para Presidente Kennedy.

A diretora Operacional do Bandes, Gabriela Vichi, explica a importância do projeto para o

desenvolvimento do município. “Utilizar os recursos do Fundesul Presidente Kennedy na

estruturação de uma usina solar é uma estratégia inovadora e sustentável, que beneficiará a

região e contribuirá para a redução das emissões de carbono do nosso Estado.

Além disso, dado o diferencial natural do município de Presidente Kennedy, devido à localização

estratégica para irradiações solares, essa iniciativa abrirá a oportunidade para o município ser

um polo atrator desse tipo de investimentos, o que pode gerar uma economia de escala na

região ao redor dessa atividade econômica, gerando crescimento local, emprego e

competitividade”, complementou.

O Bandes apoiou o projeto na prospecção e na análise técnica, econômica e financeira da

implantação da usina solar. “E continuará apoiando as empresas com o Fundesul Presidente

Kennedy na atração de investimentos qualificados para o município”, reitera a diretora

Gabriela Vichi.

Unindo o padrão de desenvolvimento com foco na agenda ESG ao projeto de contribuição para

estruturar a economia do município, o Bandes atua integralmente no programa que tem

transformado a economia de Presidente Kennedy.

Com visitas semanais ao local, sempre às quartas-feiras, a equipe do banco presta atendimento aos empresários interessados, apresentando as condições operacionais e colocando-se à disposição para a retirada de dúvidas e análise de projetos.

Saiba mais sobre o Fundesul Presidente Kennedy

Desenhadas com as melhores condições operacionais do País, as linhas de financiamento são

voltadas especificamente para os objetivos de desenvolvimento na região.

A ação de atendimento e orientação é alinhada com a Prefeitura de Presidente Kennedy e fruto de

discussões para a melhoria do acesso aos recursos, que totalizam R$ 50 milhões.

O objetivo do Fundesul Presidente Kennedy é apoiar projetos de investimentos que resultem,

direta ou indiretamente, na geração de empregos e renda.

O Fundo opera com recursos do município, oriundos de royalties de petróleo, para investimentos, como compra de máquinas, equipamentos, instalações, móveis, utensílios, implementos agrícolas e capital de giro (insumos, matérias-primas, mercadorias e serviços).

