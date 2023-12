Veículo roubado e clonado é recuperado pela PRF na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na noite da última terça-feira (26), um veículo roubado modelo Honda Civic, de cor prata, que era conduzido por um homem, de 37 anos, no km 215 da BR-101, no município da Serra, no Espírito Santo.

A PRF informou que o veículo foi abordado pelos agentes, e que um homem, de 37 anos, conduzia o carro. Após vistoria, foi constatado que se tratava de um clone de um veículo de mesma marca, modelo e cor, sendo que o original possui restrição de roubo, ocorrido dia 24 de junho de 2021, no mesmo município.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional da Polícia Civil de Aracruz.