Uma pessoa morre e outras 5 ficam feridas após grave acidente em Mimoso

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas após dois carros de passeio baterem de frente, na manhã desta quarta-feira (27), no km 440 da BR-101, em Mimoso do Sul. O acidente ocorreu por volta das 5h30.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista está parcialmente interditada e o trânsito fluindo através do sistema pare/siga. A equipe da PRF e da Eco101 estão no local.

Entretanto, a PRF relatou que uma pessoa não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. As outras cinco vítimas foram socorridas para o hospital. A dinâmica do acidente não foi informada. Mais informações em instantes.

