Venda Nova é considerada a cidade com melhor ambiente para negócios

Venda Nova do Imigrante repetiu o 1º lugar no Cluster 3, composto por 16 municípios, na quinta edição do Indicador do Ambiente de Negócios (IAN 2023) da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). O município alcançou nota de 6,7 no IAE (Indicador de Atividade Econômica), consolidando a posição no panorama empresarial e industrial do Estado.

O IAN é uma ferramenta abrangente construída para avaliar os municípios capixabas em quatro eixos fundamentais: Infraestrutura, Potencial de Mercado, Capital Humano e Gestão Pública. Cada eixo é desdobrado em 12 categorias, formadas pela agregação de 42 indicadores individuais provenientes de dados oficiais de 16 fontes federais e estaduais. A coleta de dados, utilizando as informações mais recentes disponíveis, contribui para a precisão do Indicador.

A pontuação atribuída a cada município nos eixos e categorias resulta em uma pontuação única para o IAN, variando de 0 a 10 pontos. Ao obter nota de 6,7, Venda Nova demonstrou não apenas excelência em uma área específica, mas uma abordagem abrangente e equilibrada nos quatro pilares do IAN.

O feito não apenas enaltece Venda Nova do Imigrante, mas também fortalece a posição do Cluster 3 como uma região propícia para investimentos e desenvolvimento empresarial. “O comprometimento da gestão municipal e a visão estratégica dos líderes locais e da comunidade empresarial certamente contribuíram para esse sucesso, estabelecendo Venda Nova como exemplo para outros municípios em busca de prosperidade econômica e melhoria contínua. Estamos muito felizes”, declarou o prefeito Paulinho Mineti @paulinhominetti

A análise comparativa entre os municípios, realizada por meio da clusterização, destaca a importância de respeitar as diferenças e semelhanças de cada localidade. Venda Nova do Imigrante destaca-se entre os municípios do Cluster 3, que inclui Alfredo Chaves, Anchieta, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Castelo, Fundão, Iconha, Itaguaçu, Itarana, Marataízes, Marechal Floriano, Piúma, Rio Novo do Sul, Santa Teresa, e Viana.