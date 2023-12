VÍDEO| Chuvas intensas transformam ruas em rio em Alegre

O município de Alegre foi atingido pelas fortes chuvas que caíram, neste sábado (30), na região Sul do Espírito Santo.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram uma das ruas da cidade completamente alagada. Apesar das condições adversas, a Defesa Civil e equipes de limpeza do município agiram rápido para desobstruir as vias.

A rua dos Espanhóis, por exemplo, já foi completamente limpa e liberada.

A chuva durou cerca de 40 minutos e atingiu com maior intensidade os bairros Guararema e Centro.

