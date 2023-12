VÍDEO | Mulheres trocam socos no meio da rua em bairro de Cachoeiro

Uma briga, entre duas mulheres, na tarde desta sexta-feira (1), chamou a atenção dos moradores de uma rua do bairro Santa Cecília, em Cachoeiro de Itapemirim.

Nos vídeos que circulam pelas redes sociais, mostram o momento em que duas meninas, nomes e idades não reveladas, trocando socos, chutes, e puxões de cabelo. Uma delas, agarra na camisa da outra e joga no chão. Em um dos momentos, uma das mulheres até tenta acalmar a outra para evitar que a briga continuasse.

A motivação da briga não foi informada. Entramos em contato com a Polícia Militar (PM) para saber o que causou a confusão, mas até o momento, não obtivemos retorno.

Vídeo: Leitor Aqui Notícias

