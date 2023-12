VÍDEO| prefeito de Calçado questiona abono de R$ 12 mil e aponta abusos

Para manter as contas de São José do Calçado em dia, o prefeito Antônio Cuíca tem contado não só com a parceria do Governo do Estado do Espírito Santo, mas também com alguns deputados federais e estaduais, que têm destinado verbas por meio de emendas para o município.

Mas, mesmo cientes das dificuldades da cidade, que não tem arrecadação própria, alguns vereadores insistem em criar medidas que podem comprometer o orçamento da gestão municipal.

“Abusos são feitos em sessões extraordinárias. Por que que votaram um abono em uma sessão extraordinária? R$ 12 mil. Eu não tenho nada contra o servidor da Câmara, são pessoas de melhor qualidade. Porém, não é justo uma entidade pagar R$ 12 mil e o servidor da prefeitura nada, porque nós não temos condições de dar nada, porque não tenho dinheiro”, ressalta o prefeito de São José do Calçado, Antônio Cuíca.

A forma como os parlamentares municipais tratam o contexto econômico da cidade, bem como o orçamentário da Prefeitura de São José do Calçado, também chama atenção e preocupa o chefe do Poder Executivo municipal.

“Eu acho que o vereador deveria chegar na contabilidade, chegar no financeiro, como vão na obra fiscalizar, por que não fiscaliza o financeiro? Quanto é que a prefeitura tem no caixa? Quanto que a prefeitura recebeu esse mês? Diminuiu a receita? Mas não, isso eles não sabem fazer. O que eles sabem fazer é arrumar despesa para o município pagar sem saber lá tem dinheiro”, explicou o prefeito.

Veja o vídeo:

