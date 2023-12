Vila Velha sedia última etapa do Circuito Estadual de Bodyboard 2023

Entre os dias 15 a 17 de dezembro, a Barra do Jucu será palco da última etapa do Circuito Estadual de Bodyboard 2023. A Praia do Barrão foi o pico escolhido para o campeonato, podendo ser transferido para a Praia do Coral do Meio, que fica ao lado, dependendo das condições das ondas.



O evento definirá os campeões estaduais nas categorias Profissional Masculino, Profissional Feminino, Open Masculino, Open Feminino, Master Masculino, Master Feminino, Sub-18 Masculino, Sub-16 Masculino e Estreante Masculino.



A Barra do Jucu é considerada uma das melhores ondas do estado para a prática do bodyboard, com condições desafiadoras e tubulares. A expectativa é de que o evento reúna atletas capixabas da modalidade, além de convidados de outros estados.



Entre os destaques estão Lucas Nogueira, nove vezes campeão capixaba e atual líder do ranking profissional masculino; Neymara Carvalho, cinco vezes campeã mundial e vice-líder do ranking profissional feminino; e Guilherme Montenegro, vice-campeão mundial pro júnior e favorito nas categorias Sub-16 e Sub-18.



Em 2023, o Espírito Santo já sediou três etapas do Circuito Brasileiro e uma do Circuito Estadual. Ambas as competições contaram com uma grande estrutura para os atletas e quadro técnico, incluindo área vip com frutas, águas e bebidas energéticas. O público presente também pode usufruir de uma área coberta com tenda para melhor prestigiar a competição.



A previsão agora nessa última etapa do circuito é reunir um público estimado de 800 pessoas durante os três dias de evento.



O Capixaba de Bodyboard 2023 é uma realização da Federação de Bodyboard do Estado do Espírito Santo (FEBBEES), com o apoio da Prefeitura de Vila Velha, Governo do Espírito Santo e Governo Federal.

