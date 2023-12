Vitória ocupa 1° lugar no ranking do Estado como melhor ambiente de negócios

Mais uma vez Vitória se destaca no cenário capixaba por seu potencial e pela qualidade do trabalho desenvolvido na cidade pela atual gestão. Na manhã desta quinta-feira (14), a capital foi reconhecida pelo Observatório da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) como capital dos negócios, no Indicador de Ambiente de Negócios (IAN) 2023. A capital capixaba apresentou a maior nota para os cinco anos divulgados, ocupando assim o 1° lugar no ranking do Estado.

Lançado em 2019, o Indicador se propõe a mensurar, acompanhar e oferecer melhorias no ambiente de negócios dos municípios capixabas. Ele é constituído por quatro eixos: infraestrutura, potencial de mercado, capital humano e gestão fiscal; além de dez categorias: condições urbanas, segurança pública, transporte, acesso ao crédito, diversidade econômica, inovação, tamanho de mercado, educação, qualificação da mão de obra e saúde) e 39 indicadores.

Os trabalhos que realizados pela atual gestão do prefeito Lorenzo Pazolini têm impacto direto nos resultados obtidos. Em 2023, o município atingiu o melhor desempenho no eixo de potencial de mercado (8,20), seguido por gestão infraestrutura (8,10), capital humano (7,40) e gestão pública (7,10).

“Acreditamos que a promoção do desenvolvimento sustentável, que traz prosperidade, igualdade e justiça para todos os seus moradores, passa por construir uma cidade empreendedora. A primeira posição de Vitória no IAN, indica que o trabalho da gestão municipal está no caminho certo, fazendo de Vitória uma cidade cada vez melhor para quem quer morar, investir ou visitar nossa cidade”. Disse o Prefeito de Vitoria, Lorenzo Pazolini.

O eixo de potencial de mercado tem 11 indicadores e se divide nas categorias de acesso a crédito, diversidade econômica, inovação e tamanho de mercado. Esse foi o eixo com a maior nota para Vitória que foi de 7,84 em 2019 para 7,68 em 2020, 7,83 em 2021, 8,01 em 2022 e 8,20 em 2023.

A presidente da Federação, Cris Samorini, explicou que o IAN tem como objetivo fornecer um diagnóstico detalhado da situação do Ambiente de Negócios dos municípios do Estado.

“Ele é fundamental para ajudar gestores no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para resultados, para a tomada de decisão de investidores e para contribuir com a melhoria socioeconômica das regiões. Só o ES possui um indicador de ambiente de negócios para todos os municípios, sendo a Findes a única federação com a estratégia de análise, apontou Cris Samorini.

Ranking:

Em cinco anos consecutivos, Vitória se manteve em primeiro lugar no ranking estadual: 7,31 em 2019, 7,48 em 2020, 7,65 em 2021, 7,71 em 2022 e 7,71 em 2023.

Destaques:

O melhor desempenho de Vitória se deu em qualificação da mão de obra. A nota do município era alta em 2019, com 9,84, passando para 10,00 em 2020; 9,98 em 2022 e 10,00 em 2022 e 2023. Em relação ao ranking geral, Vitória alcançou a primeira posição tanto no cluster 5 quanto no geral para o Estado.

A capital também foi destaque na área da segurança pública. A taxa de furtos e roubos reduziu de 16,96 em 2019 para 10,11 em 2023. A categoria mede o trabalho da segurança municipal e estadual.

Na categoria saúde, a prestação de serviço de qualidade alcançou seu melhor resultado em 5 anos. Os resultados reforçam o trabalho de qualidade e empenho da secretaria. A nota em 2019 foi de 5,65, 6,31 em 2020, 6,34 em 6,34, 6,84 em 2022 e 6,94 em 2023.

Sobre o IAN

O IAN é construído para os 78 municípios do Espírito Santo, composto por 4 eixos, que são: Infraestrutura, Potencial de Mercado, Capital Humano e Gestão Pública. Eles são desmembrados em 12 categorias, que são construídas com a agregação de 42 indicadores individuais construídos com base em dados oficiais de 16 fontes federais e estaduais, sempre utilizando os dados mais recentes disponíveis do ano fechado.

Para avaliar o desempenho dos municípios, é dada uma pontuação para cada um dos eixos (infraestrutura, potencial de mercado, capital humano e gestão fiscal) e das categorias, que geraram uma pontuação única para o IAN, que vai de 0 a 10 pontos.

“Por meio do IAN, olhamos para cada município e conseguimos saber quais são as suas potencialidades e quais os desafios a superar. No portal do Observatório da Indústria da Findes, qualquer pessoa poderá acessar o painel de dados do IAN e realizar diferentes análises comparativas dos municípios. Isso permite um diagnóstico mais robusto de como é o ambiente de negócios de cada localidade do Estado”, comentou o gerente de Ambiente de Negócios do Observatório, Nathan Diirr.

Ainda de acordo com Nathan, a análise comparativa entre os diferentes municípios se realiza por meio da clusterização. “Ela permite reunir municípios com características similares, com o objetivo de respeitar as diferenças e as semelhanças de cada conjunto de localidade, o que possibilita a comparabilidade”.