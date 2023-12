Zico em Vitória! Palestra encanta e inspira no Centro de Convenções

Na última quarta-feira (20), o lendário craque Zico esteve no Centro de Convenções de Vitória para uma palestra e interação com fãs, celebrando seus 70 anos de vida e experiência, relembrando uma carreira brilhante no mundo do esporte. Aliás, o evento foi organizado pela FAP Eventos Esportivos, empresa capixaba que completou 10 anos este ano.

Todavia, a palestra atraiu uma audiência de mais de 700 pessoas, composta por crianças, adultos e idosos. O tema abordado foi “O Papel do Líder: Desafios e Oportunidades”, no qual Zico compartilhou percepções sobre liderança, derrotas e oportunidades, enfatizando a importância do coletivo sobre o individualismo.

A noite foi repleta de inspiração e emoção, com Zico compartilhando momentos marcantes não apenas como camisa 10, mas também como treinador. Ele relembrou histórias engraçadas e encantadoras de sua trajetória, exibindo vídeos emocionantes com os melhores momentos de sua carreira, levando a plateia a vibrar.

O que disse Zico?

Zico destacou seu compromisso com o coletivo, mencionando seu papel como secretário de esportes após encerrar sua carreira como jogador. Aliás, ele ressaltou a importância da Escola Zico 10 anos, expressando seu compromisso em visitar todas as escolas que levam seu nome.

Ao abordar a liderança dentro e fora do campo, Zico compartilhou reflexões pessoais sobre sua jornada, destacando a responsabilidade como técnico. Ele revelou suas maiores decepções, como ser cortado das Olimpíadas, e suas maiores conquistas, incluindo o título de campeão mundial.

Além disso, a FAP Eventos Esportivos, presidida por Eliton Perini, responsável pela organização do evento, e também gestora da Escola Zico 10 Oficial de Vitória e Cariacica. A empresa promove bem-estar, prática esportiva e amizade, além de realizar diversas ações em parceria com Zico, como o Zico Park e a Copa Zico.

A FAP também se destaca em causas sociais, apoiando iniciativas como o Gol Azul: o Jogo das Estrelas pelos Autistas. Outras ações incluem Colônia de Férias, Jogos da Fla Master e escolinhas de diversas modalidades.

Foto: Divulgação