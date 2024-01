Vídeos: Caminhão de bala tomba e deixa trânsito lento na Safra

Um caminhão com carregamento de bala, que estava indo de São Paulo para Serra, tombou no KM 414, na região do trevo da Safra em Cachoeiro de Itapemirim e deixou o transito lento na manhã deste sábado (20). A carga estava sendo saqueada, como mostra vídeos enviados pelos leitores do Aqui Notícias.

Leia também: Polícia Rodoviária na pista: fiscalização intensa nas estradas do ES

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teve ferimentos leves já foi socorrido pela ECO 101. Ainda segundo a PRF ele estava conduzindo o caminhão acima da velocidade permitida no local, perdeu o controle e tombou.

Para quem está a caminho do litoral a atenção deve ser redobrada, já que um caminhão carregado de balas tombou na Safra e é bom saber que o trânsito está lento no local em todos os sentidos.

Reportagem com informações de Helena Valadão.

Foto: Helena Valadão

Crédito no vídeo