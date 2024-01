Polícia Rodoviária na pista: fiscalização intensa nas estradas do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está na realizando a Operação Velocidade Máxima, que intensifica a fiscalização referente aos limites de velocidade nas rodovias federais de todo Espírito Santo. A ação, segue até domingo (28).

Aliás, o objetivo principal da Operação Velocidade Máxima é coibir o excesso de velocidade praticado por usuários das rodovias federais nos trechos críticos de sinistralidade. Assim também, promovendo um trânsito mais seguro e consciente.

Leia também: Oito cidades do Sul do Espírito Santo estão sob alerta de tempestade

Durante o período desta ação, os agentes da PRF estarão empenhados em realizar patrulhamento ostensivo, utilizando radares de última geração para identificar e autuar condutores que estejam desrespeitando os limites estabelecidos.

Assim a Polícia Rodoviária faz a operação para reduzir a violência no trânsito. E, desta forma, reitera seu compromisso com a segurança nas rodovias federais.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.