Ações socioambientais da BRK beneficiaram mais de 6 mil em 2023

As ações socioambientais realizadas pela BRK em Cachoeiro beneficiaram mais de 6 mil pessoas em 2023. A concessionária promoveu, durante todo o ano, palestras de sensibilização e conscientização, participou e apoiou eventos e feiras no município e em cidades próximas, e ainda desenvolveu programas voltados para os estudantes e suas famílias.

O Programa Cuidar Mais, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), a fim de reconectar os participantes ao meio ambiente e alertar para a importância do saneamento, da preservação e do uso consciente dos recursos naturais, foi desenvolvido em oito escolas de ensino fundamental e 13 escolas de educação infantil de Cachoeiro de Itapemirim.

Na educação infantil, o programa envolveu cerca de 500 estudantes, de 4 e 5 anos, e teve uma programação com treinamento de educadores, apresentação de vídeos e material didático, e a “Corrida do Saneamento”, uma atividade educativa envolvendo temas como saneamento básico, reciclagem, descarte correto de resíduos e outros. O encerramento contou com uma Mostra Cultural, com apresentações artísticas e culturais, tendo como temas a sustentabilidade e o meio ambiente.

No ensino fundamental, participaram 450 alunos do 8º ano de escolas do município. Além de contar com palestras e debates sobre saúde, saneamento e meio ambiente, o programa promoveu a produção de vídeos com temática ambiental para os estudantes e uma oficina de edição de imagens para aqueles que tivessem seus vídeos escolhidos pelas escolas. O resultado foi apresentado no Cine BRK Sustentável, em uma sala de cinema do Cine Ritz Perim Center.

O “Livro nas Praças” também foi um projeto importante, que levou 1.911 pessoas para a Praça de Fátima no mês de junho, incentivando a leitura e a troca de experiências entre os moradores de Cachoeiro. A população teve acesso a mais de 2 mil publicações, disponibilizadas em um ônibus-biblioteca, proporcionando uma viagem literária a adultos e crianças.

A BRK realizou ainda um evento exclusivo para filhos de funcionários: o BRKids, que envolveu as crianças e os profissionais da empresa em um dia de conscientização ambiental. Na programação do evento estavam o cuidado com a terra para o plantio, exposição de desenhos, e a Corrida do Saneamento, jogo de tabuleiro de perguntas sobre o meio ambiente que tem os participantes como peões, avançando de casa a cada resposta correta.

Programa Portas Abertas e 360° apresentaram os processos de saneamento

Somando ao Programa Cuidar Mais, o Programa Portas Abertas pode levar para estudantes, grupos e comunidades, conhecimentos práticos sobre temas que envolvem o saneamento ambiental. Em 2023, foram mais de 400 pessoas, que puderam entender melhor os processos de tratamento de água e esgoto e percorrerem a Estação de Tratamento de Água (ETA) da BRK, para observar como são realizados esses processos.

No formato virtual, com o Portas Abertas 360°, foi possível envolver 1.260 estudantes. Um dos destaques foi a ação realizada na III Feira de Profissões do CEEFMTI (Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral) Francisco Coelho Ávila Júnior, localizado no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro.

O evento contou com a presença de aproximadamente 500 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e também do ensino médio, que tiveram a oportunidade conhecer mais sobre o saneamento por meio de óculos de realidade virtual.

“Nosso objetivo com o trabalho de responsabilidade socioambiental é unir esforços com a educação formal e com as comunidades, com o propósito de desenvolver o senso de pertencimento de crianças, jovens e adultos em relação ao meio ambiente. As ações socioambientais são oportunidades para a empresa orientar, disseminar informações sobre os serviços de saneamento básico, conscientizar e incentivar os cuidados com a saúde.

Queremos transmitir que o cuidado com o meio ambiente é responsabilidade de todos e que só a formação de redes colaborativas poderá fortalecer a proteção e a preservação ambiental”, destaca Rosa Malena Gomes Carvalho, coordenadora de comunicação e responsabilidade socioambiental da BRK em Cachoeiro de Itapemirim.