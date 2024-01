Agência Estadual abre processo seletivo com bolsa de até R$ 5,5 mil

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) abriu, nesta segunda-feira (22), processo seletivo com seis vagas para bolsistas que vão atuar no projeto “Desenvolvimento de Sistema e Arranjos Institucionais para Implantação dos Planos de Recursos Hídricos e Enquadramentos dos Corpos de Água”.

Ao todo, são seis vagas disponíveis para profissionais e pesquisadores de níveis Superior e Médio, sendo uma para cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de janeiro pela internet, conforme critérios estabelecidos no Edital 002/2024, publicado no site da Agerh.

São três vagas para quem tem doutorado, mestrado ou graduação com no mínimo seis anos de experiência, com remuneração mensal de R$ 5.500,00 e duas vagas para quem tem título de especialista ou graduação e no mínimo dois anos de experiência, com remuneração mensal de 2.700,00.

Uma vaga será para cadastro de reserva e destinada a quem estiver cursando Ensino Médio/Técnico ou ter Ensino Fundamental ou um ano de experiência compatível com as atividades de pesquisa, desenvolvimento, extensão ou inovação do Projeto, com remuneração de R$ 450,00 mensal.

O processo de seleção será dividido em três etapas, que são: análise de currículo, entrevista e análise de documentação. O candidato selecionado vai atuar em um período de 12 meses, com carga horária de 30 horas semanais a partir do mês de março deste ano.

Há vagas para pessoas formadas em áreas de Engenharia Ambiental e outras Engenharias, Biologia, Oceanografia, Geografia, Ciências Sociais ou Sociologia, Comunicação Social, e Administração.

O projeto é uma parceria da Agerh, com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), e o edital tem por objetivo conceder bolsas que visem capacitar recursos humanos, produzir conhecimento e desenvolver pesquisa aplicada a demandas de grande relevância para o Estado, resultando na melhoria e efetividade da gestão e das políticas públicas nos projetos institucionais.

Todas as informações estão disponíveis no Edital 002/2024, publicado no site da Agerh, acesse aqui.