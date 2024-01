Anchieta amplia serviço odontológico e oferece próteses dentárias

Um sorriso tem o poder de mudar o dia de quem sorri e de quem o vê. Transmite alegria, aconchego e melhora a auto-estima. Por isso, a Prefeitura de Anchieta ampliou o atendimento odontológico e está fazendo próteses removíveis para os pacientes que necessitam e têm encaminhamento do dentista.

E a primeira turma de 19 pacientes atendidos já concluiu o tratamento. Eles receberam próteses totais e parciais, superiores e inferiores, totalizando 37 unidades entregues. Eles iniciaram seu tratamento em dezembro de 2023, na unidade de saúde em que estão cadastrados. Lá, o dentista, identificando a necessidade, encaminhou para a confecção das próteses.

O Processo demanda algumas fases, por isso a importância da presença do paciente em cada agendamento.

Segundo a coordenadora de Saúde Bucal de Anchieta, Joelza dos Santos Andrade Coelho, os atendimentos para confecção das próteses têm sido realizados às terças-feiras, na unidade de Estratégia de Saúde da Família – ESF Centro 1, “após os pacientes terem sido agendados mediante os encaminhamentos das unidades de saúde onde são atendidos cotidianamente”, disse.

“Eles serão atendidos semanalmente, até que seu tratamento seja concluído. Após a entrega das próteses, o acompanhamento será realizado pelo dentista da ESF de origem”, explicou.

