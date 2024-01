Anchieta: carreta carregada com refrigerante tomba e interdita BR-101

Uma carreta que transportava refrigerante, tombou no acostamento da rodovia no km 358 da BR-101, em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Ridoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 1h30 desta sexta-feira (12).

De acordo com a PRF, a pista terá interdição parcial para retirada de veículo acidentado, com sistema de pare-siga, com previsão de término às 10h. Duas vítimas foram socorridas para Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) em Vitória pela equipe da Eco101.