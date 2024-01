Anchieta reforça a segurança com novas viaturas

A Prefeitura de Anchieta realizou na tarde da última quarta-feira (10) a entrega de três novas viaturas para atender os setores da Gerência de Segurança Pública e Social.

Os veículos já estão sendo utilizados nas ações de fortalecimento da segurança do município. A solenidade de entrega contou com presença do prefeito Fabrício Petri, secretários, vereadores e agentes da Guarda Civil Municipal.

De acordo com o gerente da pasta, Wander Luiz Pompermayer, duas viaturas serão utilizadas pela Guarda Civil Municipal (GCM). Já a outra, pela setor administrativo da Gerência Municipal de Segurança Pública e Social.

Os veículos foram adquiridos com recursos próprios e de emenda parlamentar.