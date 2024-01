Anchieta: resultado de exames do SUS pode ser conferido pelo celular

Mais uma facilidade na rede de saúde pública municipal para os moradores de Anchieta: com o aplicativo da Prefeitura de Anchieta, o “Consus”, agora a população pode conferir os resultados de exames diretamente no celular, sem precisar ir até a unidade de saúde da família onde é regularmente atendido.

O aplicativo também serve como identificação do usuário do SUS para buscar medicamentos na farmácia básica municipal.

O serviço está disponível para todos que estão cadastrados nas unidades de saúde. Basta acessar o site da Prefeitura Municipal de Anchieta e, logo abaixo das fotos de paisagens na abertura do site, clicar no link “Saúde”. Depois, clicar na opção “Aplicativo para marcação de consultas”. Outra forma é buscar “Consus” na loja de aplicativos do seu celular.

Em breve, a Prefeitura de Anchieta vai oferecer novos serviços para maior comodidade dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), como a solicitação de transporte, regulação, cartão de vacina e consultas. Esta última opção já está sendo implantada gradativamente. Os pacientes de duas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF Centro III e ESF Iriri) já podem solicitar o agendamento. Neste primeiro semestre o serviço será oferecido em mais ESFs.

Importante lembrar que para o acesso ao aplicativo, todas as informações cadastrais devem estar corretas, como o CPF, o Cartão Nacional do SUS e número de telefone. Caso alguma informação esteja divergente o cidadão deverá entrar em contato com seu agente comunitário de saúde ou na ESF para regularizar as informações e ter acesso a todas essas facilidades.