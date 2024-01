Anchieta abre inscrições para oficinas de música e ginástica terapêutica

Começam nesta quarta-feira (24) as inscrições para as oficinas de música, artesanato e ginástica terapêutica no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Anchieta. O prazo vai até o dia 31 e as inscrições podem ser feitas presencialmente.

As oficinas são uma excelente oportunidade para desenvolver novas habilidades, explorar talentos e melhorar a qualidade de vida. As vagas estão abertas a pessoas de todas as idades e são totalmente gratuitas.

LEIA TAMBÉM: Após chuvas, Anchieta alerta para cuidados contra mosquito da dengue

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas presencialmente no CRAS de Anchieta, que fica na Estrada Anchieta-Jabaquara, s/nº, bairro Nova Esperança, próximo ao Pronto Atendimento.

Os documentos necessários são Identidade, NIS, CPF e Comprovante de residência. Para menores de idade, apresentar os documentos do responsável. Para mais informações, entre em contato no telefone (28) 99279-1446. Data das inscrições: 24/01/24 até 31/01/24.