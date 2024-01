Árvore centenária de Cachoeiro segue preservada e volta a florir

Após correr o risco corte, o tradicional e belíssimo flamboyant que há anos enfeita a praça Jerônimo Monteiro, em frente à fachada da Câmara de Vereadores de Cachoeiro, está se recuperando. A árvore passou por um processo de tratamento, como limpeza e poda, e nesta terça-feira (23) voltou a florir.

“É muito gratificante ver essa árvore se recuperando. Daqui a alguns dias ela estará linda novamente, como sempre foi”, comemora o presidente do Legislativo, vereador Brás Zagotto (Podemos).

Risco de corte

Em maio de 2022, a pedido da Câmara, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) realizou um diagnóstico sobre as condições da árvore e concluiu que ela corria perigo de queda, devido a um grande buraco, feito por cupins em seu interior.

Para evitar o risco a pedestres, veículos e ao próprio prédio da Câmara, portanto, um relatório preliminar do órgão recomendava o corte.

A notícia teve grande repercussão na cidade. Na época, representantes de entidades ligadas ao meio ambiente procuraram Brás, solicitando que fossem encontradas alternativas para evitar a supressão da árvore.

Sensível à preservação do meio ambiente e também ao valor histórico da árvore, contudo, Brás procurou uma empresa especializada, que pudesse salvar o flamboyant.

“Felizmente encontramos uma solução eficaz e com um investimento baixo. Realizamos um serviço de poda, retirada de erva daninha e cupins. Desta forma conseguimos preservar esse Flamboyant que é histórico, um verdadeiro símbolo do nosso município”, ressalta o presidente do Legislativo.

Sobre o flamboyant

Embora não existam registros oficiais sobre o seu plantio, acredita-se que o flamboyant da Câmara, como é conhecido, possa datar de 1903, data de construção do primeiro prédio público no local, já que uma foto feita anos depois registra uma árvore em crescimento no mesmo local.

Outros acreditam que seu plantio ocorreu após a construção do prédio atual da Câmara, na década de 40, pois o tempo de vida médio dos flamboyants é de 70 anos.

“O fato é que este flamboyant é uma árvore muito antiga, que praticamente se tornou uma marca da Câmara Municipal e um dos pontos de destaque do centro da cidade”, conta Brás.

Aliás, ele lembra ainda que, em 2009, o flamboyant foi uma das seis árvores de Cachoeiro que concorreu ao título de “Patrimônio Natural do Município”.

A sua copa se destaque por abrigar outras espécies vegetais, inclusive orquídeas, e por uma grande variedade de pássaros.