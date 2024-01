Atenção! Veja os Concursos públicos previstos para 2024 no Espírito Santo

O ano de 2024 será de muitos concursos públicos no Espírito Santo. Além do tão aguardado concurso público para a prefeitura de Cachoeiro, outras prefeituras no Estado também deverão publicar editais neste ano.

O governo estadual e outros órgãos e instituições capixabas também estão prometendo certame para 2024, totalizando cerca de 20. Serão mais de duas mil vagas para cargos em vários níveis de escolaridade e diversas áreas de atuação.

Para o ES, estão previstos a prefeitura de Cachoeiro, Serra, Vitória e Vila Velha, Secretária de Educação (Sedu), Secretária de Saúde (Sesa), Procon, PRODEST, Assembleia Legislativa, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Ceasa, IDAF, Bandes, Faculdade de Música, ARSP, Câmara de Vitória, Justiça Federal e Ministério Público.

Se você pretende se tornar um funcionário público efetivo em 2024, a hora é agora. Comece já a estudar!

Fonte: Cep Concursos