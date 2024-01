Aulas gratuitas de Contato-Improvisação nas praças de Cachoeiro

O projeto Cidade.Im.Contato: Jam Na Praça vai oferecer Aulas e gratuitas nas praças de Cachoeiro. Serão três sessões de Contato-Improvisação, em três praças da cidade. Para quem não sabe Contato-Improvisação é uma prática de dança focada na relação, proposta pelo renomado coreógrafo norte-americano Steve Paxton em 1972.

Desde então, essa forma única de expressão corporal se espalhou globalmente, encontrando raízes na região com o primeiro Festival de Contato-Improvisação do Espírito Santo realizado em 2021. O professor e diretor das sessões, Weber Cooper, destaca que “o Contato-Improvisação é para todas as pessoas que se interessam em se expressar e se relacionar por meio da dança.

“O projeto proporciona uma oportunidade única para o público vivenciar essa prática em espaços públicos, como a Praça de Fátima, no centro, a Estação Cidadania Cultura “Sérgio Sampaio” conhecida também como “Praça da Cultura”, no Bairro Rui Pinto Bandeira, e a Praça do Alto Village.

Cada sessão de 90 minutos começa com uma aula, seguida por um momento de improvisação coletiva (jam). Weber Cooper ressalta a importância dessa experiência em dança, explorando princípios como toque, peso, gravidade, condução, queda, rolamento e força centrífuga.

Além disso, as sessões não são apenas aulas, mas também apresentações ao vivo de dança improvisada, onde o público pode participar ativamente ou observar os diálogos corporais que se desenrolam entre os participantes. A natureza inclusiva das sessões em espaços públicos permite que diversos públicos participem dessa experiência única.

Sobre as aulas de improvisação gratuita

Weber Cooper conduzirá e mediará as aulas de improvisação gratuita, convidando o público a participar da improvisação e composição em tempo real. As sessões seguirão um roteiro que compreende apresentação inicial, investigação guiada, investigação livre e roda de finalização.

Após o sucesso do 1º ESimContato, o Contato-Improvisação está se consolidando em Cachoeiro de Itapemirim, reunindo dançarinos e interessados. A proposta busca dar continuidade a esse movimento, proporcionando apresentações nas três praças que foram palco das ações do Festival.

As sessões acontecem nos dias 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro. Dia 31 será na Praça de Fátima, dia 1 de fevereiro na Estação Cidadania Cultura “Sérgio Sampaio” (Praça da Cultura) no Bairro Rui Pinto Bandeira e dia 2 na Praça do Alto Village.

Os interessados em participar precisam se inscrever pelo formulário disponível no link: https://forms.gle/xKWYqCADTBrtCcgP6. Mais informações pelo instagram @atuacao.art ou pelo e-mail [email protected]. Destinado a maiores de 14 anos. Inscrições gratuitas.

Aulas e Jam’s de Contato-Improvisação (gratuito)

31 de janeiro

Horário: 17h às 18h30

Local: PRAÇA DE FÁTIMA

Av. Beira-Rio, 1 – Guandú, Cachoeiro de Itapemirim – ES, 29300-300

01 de fevereiro

Horário: 9h às 10h30

Local: PRAÇA DA CULTURA

Av. Rui Pinto Bandeira, 1936-2020 – Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim – ES, 29315-834

02 de fevereiro

Horário: 17h às 18h30

Local: PRAÇA DO ALTO VILLAGE

Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim – ES, 29309-356