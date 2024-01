Aumentou o número de apreensão de arma de fogo em 2023 no ES

O Espírito Santo registrou um aumento na apreensão de armas de fogo em 2023. De acordo com os dados divulgados pelo Governo do Estado na última terça-feira (2), ao todo, foram cerca de 4.005 armas tiradas de circulação da sociedade.

Leia também: Sem mortes! Cidade do Sul do ES não registra homicídio há mais de um ano

Os dados do programa de Segurança Pública mostra um aumento de 82 novas armas apreendidas em 2023 em relação à 2022. No primeiro semestre de 2023, 317 armas foram tiradas do tráfico. Já no segundo semestre do mesmo ano, no aumento de apreensão de armas, o número saltou para 343 armas apreendidas. O relatório revela ainda que 79% dos homicídios são praticados com o uso de arma de fogo.

O Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Alexandre Ramalho, falou sobre a questão da implantação do Estado Presente na queda de homicídios e do trabalho das equipes de segurança no Espírito Santo. “No eixo policial, temos o enfrentamento qualificado com estratégias específicas, com prisão de criminosos, principalmente homicidas e traficantes integrantes de grupos criminosos, apreensão de armas de fogo, operações policiais, entre outros”, explicou.