Auxílio Emergencial: PF investiga suspeitos de fraudes no ES

Na manhã desta quinta-feira (25), uma equipe da Polícia Federal realizou busca e apreensão numa residência no município de Aracruz, em decorrência de investigação de fraude no pagamento de Auxílio Emergencial.

As investigações apontaram a atuação de uma quadrilha que realizou inúmeras fraudes para desvio de valores pagos pelo Governo Federal durante o período da pandemia.

Durante buscas, foram apreendidos dois telefones celulares na residência dos suspeitos.

No primeiro momento, os fraudadores realizavam cadastros falsos no aplicativo CAIXA TEM, da Caixa Econômica Federal, requerendo o benefício.

Como a Caixa não permitia a realização de transferências eletrônicas e saques, os fraudadores emitiam boletos bancários e efetuavam os pagamentos com o recurso do auxílio emergencial, possibilitando receber os valores através de contas abertas em várias empresas de serviços financeiros digitais, as Fintechs, especialmente através da empresa de serviços de pagamento digital MERCADO PAGO, criada para facilitar operações de compra e venda realizadas entre usuários de plataformas de e-commerce.

Caso condenados, os investigados poderão responder pelos crimes de furto qualificado, cujas penas variam de dois a oito anos.