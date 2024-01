Auxílio transporte: Anchieta pagará benefício com reajuste

A Prefeitura de Anchieta anunciou, nesta terça-feira (30), reajuste no benefício do auxílio transporte técnico e universitário para o primeiro semestre de 2024.

De acordo com a administração municipal, agora os alunos matriculados em instituições de cidades vizinhas ao município irão receber a quantia mensal de até R$ 300,00 e os matriculados em outras regiões, até R$ 600,00.

“Esse é um benefício exclusivo para os moradores de Anchieta, que deverão preencher a ficha de inscrição, disponível no site da prefeitura, e anexar cópias dos documentos solicitados. Um futuro melhor se constrói, principalmente, com nossos moradores qualificados. E nós estamos colaborando com isso”, explicou o prefeito Fabrício Petri.

Terão direito ao benefício alunos de cursos técnicos e universitários, exclusivamente, moradores de Anchieta.