Beach Tennis agita as areias de Marataízes neste final de semana

No próximo sábado (27), Marataízes será palco de um emocionante encerramento das atividades esportivas do verão com o campeonato Beach Tennis. O evento, patrocinado pela Unimed Sul Capixaba, não é apenas uma competição, mas também diversão à beira-mar, reunindo amantes do esporte em um ambiente descontraído e animado.

A competição, que já está com as inscrições encerradas, contará com premiações que vão além da mera conquista esportiva.

As primeiras duplas colocadas terão a honra de levar para casa troféus, enquanto as duplas que alcançarem a segunda e terceira posição serão agraciadas com medalhas. Além disso, os participantes terão a chance de ganhar brindes especiais oferecidos pelos parceiros e patrocinadores do evento, tornando a experiência ainda mais gratificante.

Entre os patrocinadores do Beach Tennis em Marataízes, destaca-se a Unimed Sul Capixaba, que contribui para a realização desse evento esportivo.