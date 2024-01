Boleto para pagamento do IPVA já está disponível no ES; veja calendário

O mês de janeiro abre o início de um novo ano e, com ele, os boletos referentes ao pagamento de diferentes taxas e impostos começam a aparecer. Entre essas cobranças está a do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Realizada anualmente, a cobrança do tributo tem calendários diferentes de vencimentos, definidos por cada estado.

O pagamento do IPVA é obrigatório e a alíquota apresenta variação conforme o modelo e a o ano de fabricação do veículo e também o estado em que o contribuinte mora.

Em alguns estados, o IPVA pode ser pago com desconto, por quem optar pela chamada cota única. Quem não optar pela parcela única, pode pagar o imposto em parcelas que variam de estado para estado.

No Espírito Santo, os boletos, que não são mais entregues em casa, já estão disponíveis no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) para pagamento. O vencimento da cota única ou primeira parcela, entretanto, ocorrerá apenas em abril. Quem optar pela cota única terá 15% de desconto no IPVA.

A alíquota para carros de passeio e utilitários é de 2% sobre o valor do veículo. No caso de motos, caminhões, micro-ônibus e ônibus é de 1%.

Os proprietários de veículos poderão parcelar o imposto em até seis vezes. A emissão do boleto deverá ser feita no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).

Confira o calendário do pagamento do IPVA 2024