​Bolsa Família: Beneficiários devem atualizar CPF de membros familiares

O ano começou com uma informação importante para os beneficiários do Programa Bolsa Família do Governo Federal. A partir deste mês, o benefício poderá ser bloqueado e até cancelado de forma automática, caso algum membro da sua família esteja com alguma inconsistência no CPF.



De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Assistência Social, as inconsistências que geram pendências são:



– Divergência de titularidade de CPF: ocorre quando é identificado que os dados da pessoa no CadÚnico estão divergentes dos dados do CPF na Receita Federal;

– CPF suspenso na base da Receita Federal;

– CPF cancelado na base da Receita Federal.



Com a situação regularizada, o responsável familiar deve atualizar os dados no cadastro único, em seguida será necessário aguardar o reflexo da atualização do CPF, que ocorre mensalmente na base do cadastro único.



O Responsável Familiar pode consultar a pessoa que está com CPF irregular de três formas. Pelo site da Receita Federal (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp), aplicativo do Cadastro Único para celulares ou comparecendo num posto de cadastramento no CRAS mais próximo da sua residência. Vila Velha, possui seis CRAS espalhados nas cinco regiões administrativas do município.

Veja o CRAS mais próximo da sua residência:



CRAS Centro – Região 1 – atende 19 bairros (Boa Vista I, Boa Vista II, Centro, Coqueiral de Itaparica, Cristóvão Colombo, Divino Espírito Santo, Glória, Ilha dos Ayres, Itapuã, Jaburuna, Jockey de Itaparica, Olaria, Prainha, Praia da Costa, Praia das Gaivotas, Praia de Itaparica, Residencial Itaparica, Soteco e Vista da Penha).

Horário de funcionamento: 8 às 17h.

Endereço: Rua Araribóia, 124, Centro.

Telefone: (27) 3389-6183, 3149-0455 e 99281-7789.



CRAS Região 2 – Jardim Asteca – atende 21 bairros (Araçás, Brisamar, Cocal, Darly Santos, Guaranhuns, Ibes, Ilha dos Bentos, Jardim Asteca, Jardim Colorado, Jardim Guadalajara, Jardim Guaranhuns, Nossa Senhora da Penha, Novo Itaparica, Novo México, Pontal das Garças, Santa Inês, Santa Mônica, Santa Mônica Popular, Santos Dumont, Vila Guaranhuns e Vila Nova).

Horário de funcionamento: 8 às 17h.

Endereço: Rua Açucena, s/n, Jardim Asteca.

Telefone: (27) 3389-1132 e 99281-2438.



CRAS Região 3 – Ilha das Flores – atende 17 bairros (1º de Maio, Argolas, Aribiri, Ataíde, Cavaliere, Chácara do Conde, D. João Batista, Ewerton Montenegro, Garoto, Ilha da Conceição, Ilha das Flores, Industrial, Morro Philips, Paul, Pedra dos Búzios, Porto de Capuaba, Sagrada Família, Santa Rita, São Vicente de Paula, Vila Batista, Vila Garrido e Zumbi dos Palmares)

Horário de funcionamento: 8 às 17h.

Rua: Rua Pedrolino Nascimento, s/nº. Ponto de Referência: Praça da Cultura de Ilha das Flores

Tel: (27) 3254-8399, 99503-9262 e 3359-0900.



CRAS Região 4 – Alvorada – atende 14 bairros (Alecrim, Alvorada, Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Cobilândia, Ipessa, Jardim do Vale, Jardim Marilândia, Nova América, Planalto, Rio Marinho, Santa Clara, São Torquato, Vale Encantado e Vila da Vitória).

Endereço: Rua Augusto Clóvis dos Santos, s/nº, Alvorada. Ponto de Referência: Prédio da antiga UMEF Gil Bernardes.

Telefone: (27) 3366-2509, 99799-2443 e 3391-6945.



CRAS Região 5 – Jabaeté – atende 18 bairros (23 de Maio, Balneário P. da Fruta, Barra do Jucu, Cidade da Barra, Interlagos, Itanhangá, Jabaeté, Morada do Sol, Morro da Lagoa, Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta, Praia dos Recifes, Recanto da Sereia, Santa Paula I, Santa Paula II, São Conrado, Ulisses Guimarães e Riviera da Barra).

Coordenadora: Juliana dos Santos Marins

Horário de funcionamento: 8 às 17h.

Endereço: Avenida Líbano, s/n, Jabaeté. Ponto de Referência: Ao lado do Batalhão da Polícia Militar.

Telefone: (27) 99717-4597 e 3311-7874.



CRAS Região 5 – Morada da Barra – atende 13 bairros (Área Rural: Atlanta I e II, Xuri, Retiro do Congo, Camboapina, Fazenda Boa Vista, Córrego Sete, Barramares, João Goulart, Mangal, Morada da Barra, Normília da Cunha, Seringal, Terra Vermelha e Vargem do Saco).

Horário de funcionamento: 8 às 17h.

Endereço: Estrada Ayrton Senna da Silva, s/nº, Morada da Barra.



