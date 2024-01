Em um cenário desafiador, Brasil alcança faturamento de US$ 1,11 bilhão na exportação de rochas naturais em 2023. Os dados são do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas). O número reflete a resiliência do setor que, após atender a demanda reprimida no pós-pandemia segue enfrentando antigos problemas como obstáculos logísticos.

Segundo o presidente do Centrorochas, Tales Machado, o restabelecimento do segmento como consequência ao boom do pós-pandemia, era esperado.

“Muitos segmentos econômicos sofreram os impactos da pandemia de forma imediata. No setor de rochas, me arrisco em afirmar que ele está chegando agora. O que nos conforta é que esse efeito veio em forma de restabelecimento do faturamento aos níveis do período pré-Covid.”, explicou.

Aliás, segundo o dirigente, mesmo com a redução do faturamento em comparação a 2022, de 13,4%, o desempenho do Brasil em alcançar faturamento de US$ 1,11 bilhão na exportação de rochas, é visto como positivo , sinalizando a capacidade do setor em superar adversidades.

“Por meio do It’s Natural, temos realizado várias estratégias de expansão de mercados e a busca inovadora de aproximação com os especificadores internacionais de rochas”, afirmou referindo-se ao projeto setorial de promoção das rochas brasileiras no mercado internacional, executado pelo Centrorochas com o apoio da ApexBrasil.

KBIS 2024

Sendo assim entre as ações confirmadas para este ano, está a participação brasileira na KBIS 2024, principal evento da América do Norte para design de cozinhas e banheiros, que reunirá mais de 49 mil arquitetos e designers entre os dias 27 e 29 de fevereiro, em Las Vegas.

E o Brasil contará com um estande conceitual para promoção de suas pedras no país que mais importou seus materiais em 2023. Os Estados Unidos foram o principal destino das rochas naturais brasileiras, absorvendo 54,7% de tudo o que o Brasil enviou. Na sequência aparecem China (15,4%), Itália (7,16%), México (5,11%) e Reino Unido (1,8%).

Entre estados exportadores, o Espírito Santo se manteve na liderança, com 82,24% dos embarques nacionais, seguido por Minas Gerais (10,4%) e Ceará (3,16%).