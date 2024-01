Bruno Lamas recebe o secretário da Secti-GO nesta quarta (10)

A Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti-ES), se destaca por oferecer inovação, educação e educação profissional aos capixabas. Exemplo disso foi a inauguração do Hub ES+, o primeiro espaço para inovação social do país, e programas como o Nossa Bolsa e o Qualificar ES.

Estas e outras iniciativas têm chamado atenção país afora, como é o caso do Estado de Goiás. Por isso, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lyra Netto, chega ao Espírito Santo na próxima quarta-feira (10), para conferir de perto as ações.

Segundo Bruno Lamas, Secretário da Secti-ES, o interesse partiu do estado goiano, dentro do Consecti, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I.

“Os estados se conectam. E um dos canais é o Consecti. No conselho, nós compartilhamos ações dos estados e o de Goiás manifestou a intenção de visitar o Espírito Santo, com o argumento de que o interesse em algumas ações existentes aqui dentro do nosso ecossistema e do Governo do Estado. Ficamos alegres e nos colocamos à disposição para receber o secretário José Frederico para um networking”.

Visita fortalece ambiente inovador dos dois Estados

Bruno ainda reforçou que encontros como este são importantes para fortalecer o ambiente inovador dos dois estados.

“Quem ganha com isso é o ecossistema, são as startups, academias de ensino, o modelo de gestão daqui com o de Goiás é comparado neste eixo de inovação e tecnologia. Sempre há o que aprender e o que ensinar”, finalizou.

José Frederico fica no Espírito Santo por dois dias e também vai se reunir, juntamente com Bruno Lamas, com o governador Renato Casagrande.

Programação

Confira a programação da visita do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lyra Netto, ao Espírito Santo:

Quarta-feira (10)

10h30 – Chegada ao Aeroporto de Vitória

11h30 às 13h – Almoço com o Secretário Bruno Lamas.

13h30 às 17h – Visita ao HUB ES+

– Apresentação das políticas públicas desenvolvidas pela SECTI/ES

– Apresentação do Formação Avançada – Plataforma Coursera

– Conversa sobre os principais programas de Inovação do Goiás

Quinta-feira (11)

9h às 10h30 – Visita ao Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo – CPID acompanhado do Subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Neto Barros.

13h40 – Encontro na SECTI.

14h às 17h – Reunião com o governador Renato Casagrande sobre a Universidade Aberta Capixaba – UnAC.