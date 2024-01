BYD inaugura navio próprio no ES para exportar veículos elétricos e híbridos

A montadora chinesa Build Your Dreams (BYD) está dando mais um passo ousado no cenário global. A empresa já iniciou o ano de 2024 lançando o “BYD Explorer Nº 1”, seu primeiro navio cargueiro. A embarcação foi projetada exclusivamente para exportação de veículos.



Com uma capacidade impressionante para transportar até 7 mil carros por viagem, a BYD – que sozinha deverá enviar mais de 100 mil veículos elétricos e híbridos para os portos de Vila Velha, em 2024 – visa ampliar suas exportações e consolidar sua posição como líder mundial da indústria de veículos elétricos e híbridos.

O “BYD Explorer Nº 1” – navio de contêineres com 200 metros de comprimento, 38 metros de largura e 9 metros de calado – foi entregue no porto de Yantai, na província de Shandong, em uma cerimônia que marcou o começo de uma nova fase para a gigante chinesa.



Além de sua capacidade massiva, a embarcação é flexível em suas fontes de energia, podendo ser movido a gás natural liquefeito (GNL) e a outros combustíveis fósseis. A autonomia de cruzeiro do “BYD Explorer Nº 1” é de 15.800 milhas náuticas (mais de 29 mil km). O navio é alimentado parcialmente por gás natural, considerado uma opção mais sustentável em comparação com o óleo combustível tradicional usado em navios cargueiros.



A estratégia de expansão global da BYD inclui planos ambiciosos para exportar modelos tecnologicamente mais avançados, como o novo sedã elétrico “Yangwang U7” e o SUV de luxo “Yangwang U8”, ambos concorrentes diretos de renomadas marcas do mercado mundial.

Maior presença no mercado

“Em um cenário marcado pela escassez de grandes navios, agravado pela aposentadoria de embarcações mais antigas durante a pandemia, a BYD passou a enfrentar desafios logísticos e elevados custos de exportação. Por isso, a montadora espera que sua frota de navios – que incluirá mais sete novas embarcações nos próximos dois anos – facilite e amplie sua presença em mercados-chave, incluindo o Brasil, consolidando assim o sucesso alcançado em 2023, quando superou a Tesla em vendas nos Estados Unidos”, comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti.



Segundo o secretário, apesar das incertezas, a montadora BYD está confiante de que seu investimento em uma frota própria de navios será revertido em bons resultados: “No ano passado, a China se tornou a maior exportadora de veículos do mundo e sua indústria automotiva segue em crescimento. O navio de carga da BYD, gerenciado pela Zodiac Maritime, é uma peça fundamental na estratégia de expansão da empresa. E com o ‘BYD Explorer Nº 1’ abrindo novos caminhos, a montadora certamente continuará desafiando expectativas e moldando o futuro da indústria automotiva mundial”, concluiu Everaldo Colodetti.