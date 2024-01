Cachoeiro: homem com mandado de prisão em aberto é detido pela PM

Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido pela Polícia Militar, na última segunda-feira (15), em uma casa no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a PM, os militares receberam a informação de que um homem com mandado de prisão em aberto estaria em um endereço na Rua Osvaldo Malfacini. No local, os policiais realizaram a abordagem e identificaram o suspeito com um mandado de prisão em aberto.

O homem foi detido e conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro.