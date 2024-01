Piúma: corpo é encontrado com marcas de tiro em estrada rural

Um corpo foi encontrado, na manhã desta terça-feira (16), com marcas de tiro no bairro Piuminas, em Piúma, litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de homicídio por arma de fogo em via pública. No local, a equipe constatou o fato e , em seguida, acionou a Perícia.

Em contato com a Polícia Civil, fomos informados que a ocorrência está em andamento e não seão disponibilizados detalhes no momento.