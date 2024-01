Cachoeiro: incêndio ao lado da casa de Roberto Carlos assusta moradores

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência de incêndio em uma residência localizada ao lado da casa do Roberto Carlos, no bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim. O incêndio foi registrado no final da tarde da última quinta-feira (25).

De acordo com o CBM, quando os militares chegaram, a Guarda Municipal já se encontrava no local. Os bombeiros constataram que o incêndio ocorria em um imóvel abandonado usado por pessoas em situação de rua.

A equipe iniciou o combate ao fogo, que se concentrava em uma pequena pilha de roupas, extinguindo o incêndio totalmente. Felizmente, não houve feridos.