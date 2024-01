Cachoeiro: jovens são detidos após serem flagrados com moto furtada

Dois jovens, de 19 e 23 anos, foram detidos na tarde da última terça-feira (16), após serem pegos trafegando com moto furtada na Rua João Batista Calegário, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Cachoeiro: homem com mandado de prisão em aberto é detido pela PM

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), os guardas foram informados pelo sistema de videomonitoramento que uma motocicleta CG Titan, de cor preta, que havia sido furtada em Piúma, teria passado no centro de Cachoeiro sentido à localidade de Morro Grande.

Diante das informações, os guardas seguiram para o bairro Aeroporto onde localizaram dois jovens em uma moto na Rua João Batista Calegário. Os guardas acionaram os policiais de trânsito que realizaram os procedimentos na motocicleta, sendo constatada furto.

Portanto, a moto foi removida para o pátio credenciado do Detran|ES. Os jovens foram conduzidos para Delegacia Regional de Cachoeiro para as providências cabíveis.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.