Cachoeiro oferece diagnóstico e tratamento gratuito para hanseníase

Em Cachoeiro de Itapemirim, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) oferece um programa instituído de combate à hanseníase. O programa inclui ações educativas e busca ativa de casos desenvolvida pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os pacientes são encaminhas ao Programa Municipal de Controle da Hanseníase para tratamento, cuja sede fica instalada na Policlínica Municipal de Saúde “Bolivar de Abreu”, no bairro Santo Antônio.

A saber, a hanseníase é uma doença contagiosa. Ela é provocada pela bactéria Mycobacterium leprae e ataca a pele, as mucosas e os nervos periféricos, principalmente, com capacidade de ocasionar lesões neurais e acarretar danos irreversíveis, caso o diagnóstico seja tardio ou o tratamento inadequado.

Nese sentido, a Semus salienta a necessidade de atenção aos sintomas, como: manchas, em qualquer parte do corpo, sem sensibilidade para calor, frio ou dor e dormência ou formigamentos em extremidades do corpo, que podem indicar comprometimento dos nervos.

Além disso, apresentação de pavilhão auricular noduloso (caroços), dificuldade no andar e perda da força em algum membro também podem ser indicativos da doença. Diante desses sinais, é necessário buscar atendimento, primeiramente, na UBS mais próxima de casa.

Na UBS, um enfermeiro fará a avaliação inicial. Em casos suspeitos, o paciente é direcionado para a realização de exames diagnósticos.

Em suma, o tratamento pode variar de seis a 12 meses e as medicações são gratuitas, oferecidas pelo SUS. Assim, se o paciente seguir o tratamento, obedecendo ao uso dos medicamentos, deixará de disseminar os bacilos causadores da doença em poucos dias.

O mês de janeiro é voltado para a conscientização e o tratamento da hanseníase. Em Cachoeiro, a Semus está realizando uma série de atividades, envolvendo as 32 Unidades Básicas de Saúde em ações voltadas para o combate da doença. São palestras, orientações e exames iniciais disponíveis para a população. Confira a programação completa.

